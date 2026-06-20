سبعة قتلى بانفجارين على جانب طريق في شمال غرب باكستان (الشرطة)

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قُتل سبعة أشخاص جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية السبت.

وقال قائد شرطة منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا ياسر أفريدي “استُهدفت شاحنة صغيرة خاصة تقل ركابا بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بُعد”.

وأوضح أن “المصابين كانوا يُنقلون إلى المستشفى بسيارة لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع ثانية”، مضيفا أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا أيضا.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين على الفور، لكن حركة طالبان باكستان ناشطة للغاية في المنطقة المحاذية لأفغانستان.

وقد دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم، وأعلن أن حكومته ما زالت “عازمة على استئصال الإرهاب” و”تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة”.

وتتهم إسلام آباد أفغانستان باستمرار بإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان والوقوف وراء تصاعد الهجمات على أراضيها.

وتشهد العلاقات بين البلدين الجارين توترا شديدا منذ عودة حكومة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

وتصاعدت حدة الاشتباكات المتفرقة إلى حرب مفتوحة في أواخر شباط/فبراير، إذ نفذت باكستان غارات جوية على الأراضي الأفغانية، بما في ذلك على كابول.

وفي الأسبوع الماضي، أسفرت غارات جوية باكستانية عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في أفغانستان، قرب الحدود، في أعنف هجوم تشهده البلاد منذ أسابيع.

ستر-سيج/جك/رك