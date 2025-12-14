سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيرة (مصدر طبي)

أسفر هجوم بطائرة مسيّرة الأحد على مستشفى بمدينة الدلنج السودانية عن مقتل “سبعة مدنيين وإصابة 12″، وفق ما أفاد مصدر طبي بالمدينة الواقعة في جنوب البلاد والتي تحاصرها قوات الدعم السريع.

ومن بين المصابين مرضى ومرافقون لهم في المستشفى العسكري، بحسب ما أفاد المصدر وكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه. ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من قوات الدعم السريع منذ 18 شهرا على غرار عاصمة الولاية كادوقلي الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوبا.

تكمن منطقة كردفان في قلب القتال العنيف بين الجانبين، وهي تضم ثلاث ولايات غنية بالنفط والذهب والأراضي الخصبة، وتمثل حلقة وصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش في الشمال والشرق والوسط، وإقليم دارفور في الغرب الذي أصبح بالكامل تحت سيطرة قوات الدعم السريع في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وتعاني شبكات الاتصالات من أعطال، ما يجعل من الصعب التحقق من المعلومات في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

أسفرت الحرب بن الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسببت في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وفق الأمم المتحدة.

وأكدت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر وجود مجاعة في كادوقلي وصنفت الدلنج على أنها “معرضة لخطر كبير”.

في الأسبوع الماضي، صرحت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال جناح عبد العزيز الحلو، وهي حليفة لقوات الدعم السريع، في بيان أن السيطرة على كادوقلي والدلنج هي “مسألة وقت”، داعية الجيش إلى الانسحاب وفتح ممرات للسماح للمدنيين بالمغادرة.

ويأتي الهجوم على الدلنج بعد يوم من غارة بطائرة مسيّرة استهدفت قاعدة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كادوقلي، ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر حفظ السلام البنغلادشيين. وقد حمّل الجيش مسؤولية الهجوم لقوات الدعم السريع التي نفت ضلوعها فيه.

