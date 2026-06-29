سبعة قتلى على الأقل بقصف صاروخي روسي على أوكرانيا

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قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح الاثنين جراء قصف صاروخي روسي على مدينتي دنيبرو (الشرق) وزابوريجيا (الجنوب)، على ما أفادت السلطات المحلية.

وأسفرت غارة صاروخية روسية على دنيبرو في الوسط الشرقي لأوكرانيا عن سقوط خمسة قتلى و28 جريحا على الأقل الاثنين، “بينهم أربعة في حالة حرجة”، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك ألكسندر غانجا.

وأظهرت صور نشرها على حسابه في تلغرام مبنى تحطّم زجاجه وجثّة وسط بقع دماء.

وأفادت الشرطة في بيان بأن “القوات الروسية نفذت هجوما جويا على شركة خاصة في مدينة دنيبرو” التي غالبا ما تتعرّض لقصف روسي، مرفقة البيان بصور يظهر فيها مصابون يُجلَون على حمالات.

وفي جنوب أوكرانيا، قضى شخصان وأصيب ستة، بينهم طفل، في ضربة لمسيّرة روسية استهدفت حافلة في مدينة زابوريجيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة إيفان فيدوروف.

ونشر صورا تظهر حافلة صغيرة انفجر الجزء الخلفي منها.

وتواصل روسيا استهداف أوكرانيا بضربات جوية شبه يومية منذ غزوها واسع النطاق لجارتها عام 2022 الذي أدخل المنطقة في نزاع هو الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكثّفت كييف من جهتها في الأشهر الأخيرة ضرباتها التي تصفها بأنها انتقامية ضد روسيا والأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، فيما يخيّم الجمود على المفاوضات بين الطرفين بوساطة أميركية.

بور/دص-م ن/خلص