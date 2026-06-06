سبعة قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة (الدفاع المدني)

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قٌتل سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة السبت، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية.

رغم الهدنة المعلنة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تتواصل الهجمات الإسرائيلية بنسق شبه يومي.

وفي مدينة غزة، أسفرت غارة بطائرة مسيّرة عن ستة قتلى و15 مصابا في مخيم الجوازات للنازحين، حسبما أفاد الدفاع المدني.

وأكد مستشفى الشفاء في مدينة غزة أنه استقبل ست جثث.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس “استهدفنا +إرهابيين+ في هذه المنطقة”، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي خان يونس في جنوب قطاع غزة، قال الدفاع المدني لوكالة فرانس برس “استُشهد الشاب مهند عثمان ياسين فروانة (25 عاما)، وأصيب مواطنان آخران صباح اليوم إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين”.

وأفاد مستشفى ناصر في خان يونس باستقبال جثمانه، موضحا أنه قدم الرعاية أيضا للعديد من المصابين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه استهدف “إرهابيا”، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

استهدفت الضربة خيمة مهند فروانة فوق سطح منزله قبل ساعات من حفل زواجه، وفق ما أكد ابن عمه.

وقال محمد فروانة “الجميع في العائلة كان جاهزا للاحتفال بزفاف مهند، اليوم نشارك في جنازته بدلا من عرسه”.

تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بعد عامين من بدء الحرب إثر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل ما لا يقل عن 951 فلسطينيا منذ إعلان الهدنة، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تخضع لسلطة حماس وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من عناصره خلال الفترة نفسها.

تمنع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والوصول المحدود إلى غزة وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا أو تغطية التطورات بحرية.

ستر-ع ز/ح س/ب ق