سبعة قتلى في عمليات قصف إسرائيلية بشمال الضفة الغربية (مصادر فلسطينية)

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قُتل الثلاثاء سبعة فلسطينيين في عمليات عسكرية إسرائيلية تخللها قصف وإطلاق نار في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت مصادر فلسطينية وكالة فرانس برس، بينما أكد الجيش الإسرائيلي استهداف مسلحين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “شهيدان بقصف الاحتلال على قرية الشهداء جنوب جنين”.

وكان محافظ جنين كمال أبو الرب قال لفرانس برس صباحا “نفذ جيش الاحتلال هجوما بطائرة مسيرة على مثلث الشهداء في بلدة قباطية فجر الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد كل من محمد عصعوص (40 عاما) وقريبه شوقي عصعوص (38 عاما)”.

وتقع قباطية جنوب مدينة جنين ومخيمها، وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى عمليات عسكرية يقول إنه يستهدف خلالها مجموعات مسلحة فلسطينية.

وأكد الجيش لوكالة فرانس برس أنه نفّذ عملية “في منطقة منشيه”، وهي مستوطنة قريبة من قباطية.

وبالتزامن مع العملية العسكرية في جنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن قتيلين في بلدة طمون جنوب محافظة طوباس في شمال الضفة الغربية.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد أسعد لفرانس برس إن “العملية العسكرية الاسرائيلية بدأت بعد الساعة الثانية عشر ليلا، وتم خلالها قصف منزل ما أدى الى استشهاد هاني بني عودة وهو من بلدة طمون”.

وأكد أسعد سقوط “شهيد آخر انقسم الى أشلاء نتيجة القصف” وقام الجيش بالتحفظ على الجثمان، وهو ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية وقالت إن هويته “لم تعرف” بعد.

وأشار أسعد إلى أن الجيش الاسرائيلي قام بتجريف عدة طرق داخل مخيم الفارعة القريب من طمون.

وأكد الجيش أنه خلال عملية عسكرية ليل الإثنين الثلاثاء، قامت قوات وصلت “عن طريق المروحيات والعربات، بمحاصرة منطقتي طمون والفارعة”.

وأشار الى أنه “خلال العملية، انخرط الجنود في عمليات تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين، وعثروا على سبعة أجهزة متفجرة في مسجد”، بينما قامت طائرة لسلاح الجو بـ”القضاء على اثنين من الإرهابيين المسلحين”.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمه “انتشلت جثمان الشهيد هاني بني عودة فجر اليوم من داخل منزل كانت تحاصره قوات الاحتلال”.

وفي حادثة ثالثة منفصلة، أعلنت وزارة الصحة بعد ظهر الثلاثاء سقوط “3 شهداء جراء عدوان الاحتلال على قباطية”.

وقال مدير الهلال الأحمر في مدينة جنين محمود السعدي لفرانس برس إن طواقم الهلال “نقلت شهيدين أطلق عليهما النار جيش الاحتلال بعد أن صدمت مركبة عسكرية مركبتهما لإجبارها على التوقف”.

وأشار السعدي الى أن شخصا ثالثا أصيب بطلق ناري وهو على سطح منزله “ما رفع عدد الشهداء في قباطية الثلاثاء الى خمسة”.

ينفذ الجيش الاسرائيلي عمليات عسكرية واسعة في مخيمات شمال الضفة الغربية، في جنين، وطولكرم، ونابلس وطوباس. وارتفعت وتيرة هذه العمليات عقب الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وبمقتل السبعة يرتفع عدد الفلسطينيين الذي قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى ما لا يقل عن 757 فلسطينيا. وقُتل هؤلاء برصاص الجيش الاسرائيلي أو برصاص المستوطنين. وهذه الحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى تقارير وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الجانب الإسرائيلي قتل 24 شخصا على الأقل في هجمات نفذها فلسطينيون خلال الفترة نفسها وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

ح ع/ها-كام/لين