سبعة قتلى في غارتَين روسيتين على مستشفى في أوكرانيا

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قُتل سبعة أشخاص السبت في غارتَين جوّيتَين روسيتين على مستشفى في سومي في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو.

وقال كليمنكو على تلغرام “في سومي، ضرب الروس منشأة طبية مرتين”. وأضاف أن الضربة الأولى أدت إلى مقتل شخص وألحقت أضرارا بطوابق عدة في المستشفى، ما تطلّب إخلاءه.

ومع وصول عمال الإغاثة وعناصر من الشرطة إلى الموقع، “ضرب العدو مجددا أثناء إجلاء المرضى”.

وقالت سلطات المنطقة إن الحصيلة بلغت سبعة قتلى و12 جريحا.

وتُعد سومي المدينة الرئيسية في منطقة حدودية مع روسيا تحمل الاسم نفسه وتحدها الكثير من المناطق الروسية بما في ذلك كورسك.

وأوضحت السلطات الإقليمية على تلغرام أن الغارتين الروسيتَين نُفّذتا بمسيّرات من طراز “شاهد”.

ونشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورا تظهر جثثا عدة على الأرض، فضلا عن انهيار سقف المستشفى جزئيا.

وذكرت مجموعة دوبروبات التطوعية الأوكرانية التي تساعد في إعادة بناء المباني، على فيسبوك، إن أعضاءها كانوا في الموقع عندما وقع الهجوم الثاني. ونشرت مقطع فيديو يظهر دخانا كثيفا ومدنيين يفرون على صوت صفارات الإنذار.

وقال أحد متطوعي المنظمة “لقد نجونا بأعجوبة عندما كنا ندخل المبنى”.

بور-ام/الح-ص ك/غ ر