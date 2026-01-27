سبعة قتلى وتضرر بنى تحتية للطاقة بهجمات روسية على أوكرانيا

قُتل سبعة أشخاص وتضررت بنى تحتية للطاقة بهجمات روسية استهدفت شرق أوكرانيا وجنوبها، بعدما بدأت كييف وموسكو محادثات لإنهاء نزاع مستمر منذ قرابة أربع سنوات.

في جنوب أوكرانيا، تعرضت منطقة أوديسا لهجوم شنته نحو خمسين طائرة مسيرة روسية، بحسب ما أفادت السلطات المحلية. وعُثر على جثث ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض في مدينة أوديسا نفسها، وأصيب نحو ثلاثين شخصا بجروح.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “كل ضربة روسية من هذا النوع تقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية وتُضعف مساعي شركائنا لإنهاء الحرب”.

وأضاف “نتوقع من الولايات المتحدة وأوروبا وسائر الشركاء ألا يلتزموا الصمت وأن يتذكروا أن تحقيق سلام حقيقي يتطلب ممارسة ضغط مباشر على موسكو”.

وأفاد حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، بأن من بين الجرحى طفلان وامرأة في الفترة الأخيرة من الحمل.

ولاحظ صحافي من وكالة فرانس برس كان متواجدا في الموقع أن واجهة مبنى سكني انهارت، وأن عناصر الإنقاذ كانوا يبحثون بين الأنقاض عن ضحايا.

وأشارت شركة الطاقة الخاصة “دتيك” DTEK إلى أن القوات الروسية ألحقت أضرارا “هائلة” بإحدى منشآتها.

وتضم منطقة أوديسا التي تُستهدف باستمرار، الميناء الرئيسي على البحر الأسود في أوكرانيا، وهو موقع استراتيجي غالبا ما تستهدفه موسكو لا سيما بنيته التحتية في قطاعي الطاقة والموانئ.

وبحسب أوليغ كيبر، ألحقت المسيّرات أضرارا “بعشرات المباني السكنية”، فضلا عن “كنيسة وروضة أطفال ومدرسة ثانوية ومركز لياقة بدنية”.

وفي الشرق، أفاد مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك الشرقية في بيان أن قنبلة روسية انزلاقية سقطت على مدينة سلوفيانسك صباح الثلاثاء ما أسفر عن مقتل زوجين يبلغان 45 و48 عاما.

وأضاف مكتب المدعي العام أن ابنهما البالغ 20 عاما أصيب أيضا، مشيرا إلى تضرر خمسة منازل أخرى.

تقع سلوفيانسك على بعد نحو 20 كيلومترا من خط المواجهة، وتتعرض لهجمات متكررة من القوات الروسية.

وفي هجوم منفصل بمسيّرة في منطقة زابوريجيا الجنوبية، قُتل رجل يبلغ 58 عاما في منزله، كما قتل رجل آخر في منطقة خيرسون المجاورة.

وأعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية الثلاثاء أن 165 مسيّرة روسية أُطلقت على أوكرانيا خلال الليل، وتم إسقاط 135 منها.

وأكدت شركة الغاز المملوكة للدولة “نافتوغاز” تضرر أحد مواقعها في الغرب للمرة الخامسة هذا الشهر.

وتأتي هذه الضربات بعد محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وروس يومي الجمعة والسبت الفائتين في أبوظبي، وهي أول مفاوضات مباشرة معروفة بين كييف وموسكو بشأن الخطة الأميركية لحل النزاع.

ومن المقرر استئناف هذه المحادثات الأحد في العاصمة الإماراتية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية كوبيانسك-فوزلوفي في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وقرية نوفوياكوفليفكا في منطقة زابوريجيا (جنوب)، حيث تواصل قوات موسكو تقدمها.

