سبعة قتلى و42 جريحا في اصطدام حافلة بسيارة بجنوب العراق

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قضى ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص بينهم طفلة وأُصيب 42 آخرون الجمعة بعد اصطدام حافلة ركّاب بسيّارة في جنوب العراق وسقوط الحافلة في مجرى مائي، على ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

ووقع الاصطدام عند الساعة الثالثة والنصف فجر الجمعة (00,30 ت غ) عند مدخل قضاء الشامية بجنوب العراق، على طريق يربط مدينة الديوانية بمدينة النجف المقدّسة.

وقال مدير قسم العلاقات الإعلامية في هيئة صحة الديوانية عامر الكناني لوكالة فرانس برس “توفي سبعة أشخاص هم أربعة رجال وامرأتان وطفلة، وأُصيب 42 بينهم اثنان حالتهما حرجة”، مشيرا إلى أن القتلى كانوا من ركاب السيارة والحافلة.

وأوضح مصدر إغاثي لفرانس برس أن الحادث حصل بعدما “فوجئ سائق الحافلة بتحول الطريق إلى اتجاه واحد، ما أدى إلى التصادم وانقلاب الحافلة وسقوطها في” مجرى مائي.

واوضح أن القتلى والجرحى جميعهم عراقيون كانوا متّجهين إلى مدينة النجف المقدّسة لزيارتها.

وأكّد مصدر في شرطة الديوانية الحصيلة، مشيرا إلى أن ركاب الحافلة يتحدرون من محافظة البصرة بجنوب البلاد.

ومدينتا النجف وكربلاء مقصد لملايين الزوار الشيعة من حول العالم سنويا.

وتكثر حوادث المرور في العراق الذي يعاني تداعيات عقود من الحروب والنزاعات التي أدت إلى تداعي بناه التحتية لا سيما الطرق والجسور، واستشراء الفساد والإهمال.

وغالبا ما تعزو السلطات العراقية حوادث السير الى تجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم هواتفهم المحمولة خلال القيادة، اضافة الى استهلاك المخدرات والكحول.

سترز-كبج/ب ق