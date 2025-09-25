The Swiss voice in the world since 1935
ستارمر: ادعاء ترامب بأن لندن قد تطبق الشريعة الإسلامية “هراء”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن (رويترز) – نفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الخميس ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بأن هناك مسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في لندن ووصفه بأنه “هراء” ودافع عن رئيس بلدية لندن صادق خان في انتقاد نادر للرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وجه ترامب انتقادات لاذعة لسياسات الهجرة في أوروبا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخص بالذكر العاصمة البريطانية، قائلا “الآن يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية”، ووصف خان بأنه “رئيس بلدية سيئ للغاية”.

وقال ستارمر لقناة آي.تي.في لندن “فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية هراء، وصادق خان رجل صالح جدا”. وأضاف أنه يختلف مع ترامب في بعض الأمور “… لأكون واضحا، هذه القضية من بينها”.

وأصبح خان، ممثل حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر، عام 2016 أول مسلم يُنتخب لرئاسة بلدية مدينة لندن. وانتخب منذ ذلك الحين في مرتين أخريين بالمنصب ذاته.

وكانت تعليقات ترامب في الجمعية العامة هي الأحدث في الخلاف العلني طويل الأمد بين ترامب وخان والذي نشب في عام 2017 على الأقل، عندما انتقد خان ترامب بعد تعهده بفرض حظر على السفر لعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وتمكن ستارمر وترامب في التغلب على خلافاتهما بشكل عام لتطوير علاقة عمل جيدة.

ورد خان على تعليقات ترامب هذا الأسبوع باتهامه بأنه “عنصري ومتحيز جنسيا وكاره للنساء ويعاني من رهاب الإسلام”. وأشار إلى بيانات تُظهر إقامة عدد كبير من الأمريكيين في بريطانيا.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

