ستارمر: الحرب التجارية بشأن غرينلاند “لن تكون في مصلحة أحد”

2دقائق

رأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين أن حربا تجاريّة “لن تكون في مصلحة أحد”، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركيّة على دول أوروبية تعارض سيطرته على غرينلاند.

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي إن “التحالفات تدوم لكونها مبنية على الاحترام والشراكة، وليس على الضغط” مضيفا أن “استخدام الرسوم الجمركية ضد الحلفاء خطأ تام”.

وبينما تدرس دول عدة في الاتحاد الأوروبي إعداد إجراءات مضادة ردا على تهديد دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية، من بينها المملكة المتحدة، لم يتطرق ستارمر إلى أي إجراءات انتقامية محتملة.

وأكد عزمه على “العمل مع حلفائنا في أوروبا ومع الولايات المتحدة” و”مواصلة الحوار”، مضيفا “نحن نعمل بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة، ويجب ألا نغفل حقيقة أن ذلك يصب في مصلحتنا الوطنية. لكن علينا أيضا الدفاع عن قيمنا”.

وأقرّ رئيس الوزراء البريطاني بأن الوضع “خطير”، لكنه أكد أن ذلك لن يدفعه إلى “الاختيار بين الولايات المتحدة وأوروبا”، في ظلّ سعيه الحثيث للحفاظ على توازن دقيق بين أقرب حلفاء بريطانيا.

وصرح نائب المستشار الألماني الاثنين بأن أوروبا تُعدّ إجراءات مضادة لمواجهة “ابتزاز” ترامب.

وأكد ستارمر وجود “وحدة وتنسيق مناسبين” في ردّ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن المملكة المتحدة ليست “في مرحلة” التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة.

