ستارمر: بريطانيا تعمل مع الحلفاء لوقف طموحات إيران النووية

شنغهاي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إن لندن تعمل مع حلفائها لمنع طهران من تصنيع أسلحة نووية، وذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيدعم توجيه هجمات أمريكية محتملة على إيران.

وأضاف ستارمر في تعليقات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “الهدف هنا هو ألا تتمكن إيران من تطوير أسلحة نووية، وهذا أمر بالغ الأهمية”.

وعندما سئل عما إذا كانت تعليقاته تشير إلى أنه ربما يدعم أي هجمات أمريكية، قال “ندعم الهدف ونناقش مع حلفائنا كيفية تحقيق هذا الهدف”.

وانتقد أيضا تعامل السلطات الإيرانية مع المحتجين، قائلا إن قتل المتظاهرين وقمعهم أمر “بشع” بعد أن أكد مسؤول إيراني مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في احتجاجات عمت أنحاء البلاد.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )