ستارمر: بريطانيا تنشر طائرات عسكرية في الشرق الأوسط

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لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين يوم السبت قبل توجهه إلى اجتماع دول مجموعة السبع في كندا إن بريطانيا بدأت نقل أصول عسكرية إضافية، منها طائرات مقاتلة، إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعم في حالات الطوارئ بأنحاء المنطقة.

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ وشن ضربات جوية يوم السبت، وذلك بعد يوم من تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما جويا كاسحا على الجمهورية الإسلامية مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء وقصف مواقع نووية، في محاولة معلنة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وأضاف ستارمر “نحن ننقل أصولا إلى المنطقة، منها طائرات مقاتلة، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في المنطقة”.

لدى بريطانيا بالفعل طائرات مقاتلة في الشرق الأوسط في إطار عملية لمواجهة التهديدات في العراق وسوريا.

وقال متحدث باسم ستارمر إن طواقم الطائرات بدأت استعداداتها للانتشار صباح يوم الجمعة عندما اتضح أن الوضع في المنطقة يتدهور.

وأضاف أنه جرى نشر المزيد من طائرات التزود بالوقود من قواعد بريطانية، موضحا أن إرسال الطائرات المقاتلة سيتواصل.