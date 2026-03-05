The Swiss voice in the world since 1935
ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 5 مارس آذَار (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس إنه سيتم إرسال أربع طائرات مقاتلة إضافية من طراز تايفون إلى قطر مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن لدى بريطانيا الخطة الدفاعية الصحيحة.

وأثار رد بريطانيا بالحذر تجاه الأزمة الإيرانية وهجوم الطائرات المسيّرة على قاعدتها العسكرية الرئيسية في قبرص شكوكا لدى شركاء لندن حول فاعليتها العسكرية.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستارمر لعدم تقديمه الدعم الكافي لضرباته على إيران.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي إن بريطانيا لديها الخطة الصحيحة وإنها كانت بدأت بالفعل بنشر معدات عسكرية في أنحاء المنطقة قبل اندلاع الحرب.

وقال ستارمر “أركز على القيادة بهدوء واتزان بما يخدم المصلحة الوطنية”.

وأوضح أن بريطانيا سترسل أربع طائرات تايفون إضافية إلى قطر لتعزيز عملياتها الدفاعية هناك وفي المنطقة.

وقال “لدينا الخطة الدفاعية الصحيحة”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

