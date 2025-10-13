The Swiss voice in the world since 1935
ستارمر: بريطانيا مستعدة للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة ونزع أسلحة حماس

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين استعداد بلاده المساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة ونزع أسلحة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتفكيك قدراتها في القطاع.

وقال ستارمر في منتجع شرم الشيخ بمصر “نحن، المملكة المتحدة، على أهبة الاستعداد للقيام بدورنا كاملا. وعلى وجه الخصوص، نحن على أهبة الاستعداد في ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، وتفكيك قدرات حماس وأسلحتها”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

