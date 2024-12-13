ستارمر: سوريا بحاجة إلى حكم “غير طائفي”

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لندن (رويترز) – دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الجمعة إلى الحذر بشأن مستقبل سوريا بعد نهاية حكم بشار الأسد قائلا إن البلاد بحاجة إلى “حكم يمكن الوثوق به وغير طائفي ويمثل جميع السوريين”.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بعد مشاركة ستارمر في مكالمة هاتفية مع قادة مجموعة السبع “فيما يتعلق بالتطورات في سوريا، قال رئيس الوزراء إن سقوط نظام الأسد الوحشي يجب أن يكون موضع ترحيب لكن يجب الحذر بشأن ما سيأتي بعد ذلك”.

وأضاف المتحدث “اتفق جميع القادة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها طوال عملية الانتقال السياسي وفي المستقبل”.

وتأتي التعليقات متوافقة مع تلك الواردة في بيان مجموعة السبع بشأن سوريا يوم الخميس.

ودعا ستارمر أيضا قادة مجموعة السبع إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ 33 شهرا وتشديد العقوبات ضد موسكو.