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ستارمر: مصدوم تماما من قتل رهائن في غزة

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لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأحد إنه صُدم مما وصفه بالقتل “المروع والأحمق” لست رهائن في غزة.

قال الجيش الإسرائيلي إنه استعاد جثث ست رهائن من نفق في جنوب غزة، حيث قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية إليهم.

وقال ستارمر في منشور على إكس “مصدوم تماما من قتل حماس المروع وغير المبرر لست رهائن في غزة… يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الآن، ويجب على جميع الأطراف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على الفور لإنهاء المعاناة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية