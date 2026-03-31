ستارمر بحث مع الشرع قضايا الهجرة وأمن الحدود

31 مارس آذار (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء أنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في لندن قضايا الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إعادة المهاجرين وأمن الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت إن ستارمر رحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وتناولا كذلك قضايا أوسع نطاقا تتعلق باستقرار المنطقة والقضايا الاقتصادية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)