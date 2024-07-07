ستارمر في اسكتلندا لـ”إعادة ضبط” العلاقات بين لندن وأقاليم المملكة المتحدة

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تعهّد رئيس الحكومة البريطانية الجديد كير ستارمر العمل بطريقة “محترمة” و”بنّاءة” مع الحكومة الاستقلالية في اسكتلندا، خلال زيارته إدنبره الأحد ضمن جولته في مختلف أقاليم المملكة المتحدة.

وأظهر ستارمر رغبته في “إعادة ضبط” العلاقات التي شهدت توترات أحياناً بين لندن والحكومات المحلية.

وقال لوسائل إعلام بريطانية بعد لقائه رئيس الحكومة الاسكتلندية جون سويني الذي يتزعّم الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيّد للاستقلال، “تشاركنا فكرة أنّنا يمكن أن نعمل بطريقة بنّاءة”.

وأضاف “تحدّثنا عن الاقتصاد وعن الطاقة”، مشيراً إلى أنّ “العمل من أجل اسكتلندا هو الأولوية” للحكومتين.

وتعرض “الحزب الوطني الاسكتلندي” الاستقلالي لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية، محتفظاً بتسعة نواب فقط مقارنة بـ48 نائباً في الانتخابات السابقة.

وأشار كير ستارمز إلى “الاختلافات الواضحة في الرأي (بين حزب العمّال والحزب الوطني الاسكتلندي) بشأن المسائل الدستورية”، إلّا أنّه شدد على أن الهدف من هذا اللقاء كان “إعادة ضبط علاقاتنا بطريقة محترمة وبنّاءة”.

من جهته، قال جون سويني في بيان “أنا واثق من أنّنا أرسينا أسس علاقة مثمرة بين حكومتَينا، على أساس الاحترام الموجود في اتفاقية التفويض” بشأن نقل صلاحيات إضافية للحكومة الاسكتلندية.

وفي النظام السياسي البريطاني، تتمتع حكومات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بسلطات في مجالات عدة، مثل التعليم والصحة والبيئة، في حين تحتفظ الحكومة البريطانية بالسلطة في مجال الدفاع والسياسة الخارجية خصوصاً.

وكانت حكومة حزب العمّال خلال عهد توني بلير (1997-2007) مهندسة هذا النظام الذي سُمّي “تفويضا”، ولكن في ظلّ حكم المحافظين على مدى السنوات الـ14 الماضية، كثيراً ما اتهمت حكومات الأقاليم لندن بتهميشها.

بعد اسكتلندا، يتوجّه ستارمر إلى إيرلندا الشمالية الإثنين للقاء رئيسة حكومتها ميشيل أونيل الجمهورية من حزب شين فين ونائبة رئيسة الحكومة الوحدوية إيما ليتل بينجيلي.

– الاتحاد الأوروبي ودعم كييف –

بعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية الخميس، قال كير ستارمر السبت إنّه “يتطلّع” إلى تنفيذ التغيير الذي وعد به المملكة المتحدة.

وفي غضون ذلك، بدأ وزير خارجيته ديفيد لامي جولة في أوروبا، باشرها في ألمانيا السبت قبل أن يتوجّه إلى بولندا والسويد.

وقال في مقال نُشر على موقع “ذي لوكال يوروب” (The Local Europe) المتخصّص، إنّ لندن تأمل الآن في “تحسين” علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ورغم أنّ إعادة النظر في بريكست أو العودة إلى حرية تنقل الأفراد لا تشكل أولوية بالنسبة الى الحكومة الجديدة، فإن وزير التجارة الجديد جوناثان رينولدس أكد عبر محطة “سكاي نيوز” الأحد أنّ على المملكة المتحدة “استطلاع” سبل “لإزالة بعض العوائق” التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

من جهته، تعهّد وزير الدفاع جون هيلي الأحد خلال زيارة لمدينة أوديسا حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إرسال مزيد من المدفعية والذخائر والصواريخ لأوكرانيا.

– هجرة –

طوال الحملة الانتخابية، برزت الهجرة باعتبارها واحدة من الهواجس الرئيسية للناخبين. وتعدّ هذه القضية حسّاسة بشكل خاص بالنسبة لحزب العمّال الذي اتُهم خلال الحملة الانتخابية بالضعف في هذا المجال.

ووضعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الأحد، المعالم الأولى لإنشاء قيادة النخبة التي تعهّدت انشاءها خلال الحملة الانتخابية بهدف تأمين الحدود ومكافحة المهرّبين، خصوصاً في مواجهة وصول المهاجرين على متن قوارب صغيرة عبر المانش.

وكان ستارمر أكد السبت أن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا التي أعدها المحافظون المطاح بهم “ماتت ودُفنت”، مضيفا “لست مستعدا لمواصلة الحيل التي لا تشكل رادعا”.

ويأتي ذلك فيما حضّ توني بلير رئيس الوزراء العمّالي السابق، كير ستارمر على إعداد “خطّة للسيطرة على الهجرة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ صعود حزب “إصلاح المملكة المتحدة”، “يشكّل تحدّياً لحزب العمّال أيضاً”، حتى لو انتزع بشكل أساسي أصوات محافظين.

وكان حزب “إصلاح المملكة المتحدة” المناهض للهجرة جعل من هذه المسألة محوراً رئيسياً في حملته الانتخابية التي أدّت إلى حصوله على أكثر من 14 في المئة من الأصوات ودخوله البرلمان بخمسة نواب، من بينهم رئيسه نايجل فاراج.

مهس/ناش/غ ر