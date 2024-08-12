ستارمر لرئيس إيران: الحرب ليست في مصلحة أحد

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لندن (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن رئيس الحكومة أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين وطلب منه عدم مهاجمة إسرائيل مشددا على أن الحرب ليست في مصلحة أحد.

وجات مكالمة ستارمر مع بزشكيان في إطار مساعي وقف التصعيد وخفض التوتر في الشرق الأوسط.

وتوعدت إيران بالانتقام من إسرائيل على خلفية مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في بيروت قبل أيام.

وكانت قناة سكاي نيوز أول من أوردت الخبر وقالت إن ستارمر تحدث هاتفيا لمدة 30 دقيقة مع بزشكيان بعد التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء أوروبيين آخرين في وقت سابق يوم الاثنين.

وقال ستارمر لبزشكيان إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط ودعا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وتجنب مزيد من المواجهات في المنطقة.

ونقل مكتب رئيس الوزراء عن ستارمر قوله “هناك خطر كبير من سوء التقدير والآن هو الوقت المناسب للهدوء والتفكير المتأني”، مضيفا أنه أكد التزامه بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وقال ستارمر إن التركيز يجب أن ينصب على المفاوضات الدبلوماسية.

واتفق ستارمر وبزشكيان على أن الحوار البناء بين البلدين يصب في مصلحتهما.

لكن ستارمر أخبر بزشكيان بأنه لا يمكن تعزيز الحوار بين الجانبين إلا إذا توقفت إيران عن “تصرفاتها المزعزعة للاستقرار”، ومنها تهديد الأفراد في بريطانيا، فضلا عن عدم مساعدة روسيا في غزوها لأوكرانيا.