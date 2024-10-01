ستارمر لنتنياهو: بريطانيا ملتزمة بأمن إسرائيل

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لندن (رويترز) – عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء عن “الالتزام الثابت” من بلاده بأمن إسرائيل وحماية المدنيين بعد هجوم صاروخي إيراني.

وذكر متحدث باسم مكتب ستارمر أن رئيس الوزراء تحدث مع نتنياهو بعد ظهر الثلاثاء وأن الزعيمين بحثا تصاعد الموقف في أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن ستارمر ندد “بأشد العبارات” بهجوم إيران على إسرائيل الذي بدأ خلال محادثة الزعيمين.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء ثأرا من حملة إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية الحليفة لطهران، وتوعدت إسرائيل بتوجيه “رد مؤلم” لعدوها.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل وأمكن سماع انفجارات في القدس ووادي نهر الأردن بعدما هرع الإسرائيليون إلى ملاجئ الحماية من القنابل. ورأى صحفيون من رويترز صواريخ يجري اعتراضها في المجال الجوي في الأردن.

وتحدث ستارمر أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله وشددا على الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.

وقال المتحدث “قال رئيس الوزراء إنه سيعمل مع شركاء وسيبذل كل ما بوسعه للضغط من أجل تهدئة التصعيد ومن أجل حل دبلوماسي”.