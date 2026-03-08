ستارمر وترامب يناقشان أوضاع الشرق الأوسط هاتفيا

لندن 8 مارس آذار (رويترز) – تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأحد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من يوم على توجيه ترامب أحدث انتقاداته للزعيم البريطاني بسبب ما اعتبره نقصا في الدعم المقدم للحملة الأمريكية ضد إيران.

وقالت متحدثة باسم مكتب ستارمر في بيان “بدأ الزعيمان حديثهما بمناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين بريطانيا والولايات المتحدة من خلال استخدام قواعد سلاح الجو الملكي لدعم الجهود الجماعية للدفاع عن النفس بالنسبة للشركاء في المنطقة”.

ولم يتطرق البيان إلى أحدث تعليقات ترامب، والتي وردت في منشور على منصة (تروث سوشال)، وأشار فيها إلى أنباء عن احتمال إرسال بريطانيا حاملة طائرات إلى المنطقة بقوله “لسنا بحاجة إلى من ينضم إلى الحروب بعد أن حسمنا الانتصار بالفعل”.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ستارمر “عبر أيضا رئيس الوزراء عن خالص تعازيه للرئيس ترامب والشعب الأمريكي في وفاة ستة جنود أمريكيين”.

وتابعت أن الزعيمين “يتطلعان إلى التحدث مجددا قريبا”.

