مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ستارمر يتحدث إلى رئيس إيران لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن رئيس الحكومة تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين في إطار مساعي وقف التصعيد وخفض التوتر في الشرق الأوسط.

وأظهرت صور نشرتها رئاسة الوزراء على الإنترنت ستارمر وهو يتحدث عبر الهاتف مع تعليق يقول إنه كان يتحدث إلى بزشكيان.

وكانت قناة سكاي نيوز أول من أورد الخبر وقالت إن ستارمر تحدث هاتفيا لمدة 30 دقيقة مع بزشكيان بعد التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء أوروبيين آخرين.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
4 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية