ستارمر يتحدث إلى رئيس إيران لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

reuters_tickers

1دقيقة

لندن (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن رئيس الحكومة تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين في إطار مساعي وقف التصعيد وخفض التوتر في الشرق الأوسط.

وأظهرت صور نشرتها رئاسة الوزراء على الإنترنت ستارمر وهو يتحدث عبر الهاتف مع تعليق يقول إنه كان يتحدث إلى بزشكيان.

وكانت قناة سكاي نيوز أول من أورد الخبر وقالت إن ستارمر تحدث هاتفيا لمدة 30 دقيقة مع بزشكيان بعد التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء أوروبيين آخرين.