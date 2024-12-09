ستارمر يتعهد بحضور أكبر لبريطانيا في الشرق الأوسط من أجل الاستقرار

reuters_tickers

1دقيقة

لندن (رويترز) – قالت الحكومة البريطانية يوم الاثنين إن رئيس الوزراء كير ستارمر تعهد بتعزيز حضور بلاده في الشرق الأوسط لدعم الاستقرار على المدى الطويل.

ونقل بيان عن ستارمر قوله خلال أول زيارة له للمنطقة منذ أن تولى منصبه في يوليو تموز “استقرار الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لتوفير أساس للأمن في بلادنا”.

وأضاف البيان “رئيس الوزراء قال إن بريطانيا ستلعب دورا أكثر حضورا وثباتا في المنطقة، وستعمل مع الشركاء على زيادة التعاون الدفاعي لتعزيز الردع في مواجهة التهديدات من البر والبحر والجو والفضاء وعبر الإنترنت”.

كما خصص ستارمر 11 مليون جنيه إسترليني (14.07 مليون دولار) إضافية للمساعدات الإنسانية لسوريا التي سيطر فيها مقاتلون من المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق مما أجبر الرئيس بشار الأسد على الفرار إلى روسيا.

كما وافق ستارمر على تعزيز شراكة دفاعية قائمة بين بلاده والسعودية وزيادة التعاون في مجال الصناعات العسكرية.