مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ستارمر يتعهّد إنفاق 2,5% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2027

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الثلاثاء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مع هدف زيادته إلى نسبة ثلاثة في المئة. 

وقبيل محادثات مهمة مرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الخميس، أفاد ستارمر البرلمان بأنه سيتم تمويل الزيادة عبر خفض المساعدات المخصصة للتنمية خارج البلاد من 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0,3%. 

طالب ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمضاعفة أهدافهم للإنفاق على الدفاع لتصل إلى خمسة في المئة من الناتج الاقتصادي.

أنفقت المملكة المتحدة 2,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العام 2023/24.

وأعربت حكومة ستارمر العمالية في السابق عن التزامها زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5 في المئة، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.

وقال ستارمر للنواب إنه ستكون هناك بعض “الخيارات الصعبة” لكنها ستكون “أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة”.

وأضاف أن الحكومة “ستحدد طموحات واضحة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البرلمان المقبل”.

وأفاد بأن “طبيعة العمل الحربي تغيّرت بشكل كبير. ذلك واضح من ميدان المعركة في أوكرانيا ولذا يتعين علينا تحديث وإصلاح إمكانياتنا بينما نقوم بالاستثمار”.

وأضاف “يعني هذا الاستثمار أن المملكة المتحدة ستعزز موقعها كجهة قيادية في الناتو وفي الدفاع الجماعي عن قارتنا، ويتعين علينا الإشادة بهذا الدور”.

هار/لين/ص ك

قراءة معمّقة

فقدان الوزن

المزيد

شركات سويسرية متعددة الجنسيات

أدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

طالع المزيدأدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية