ستارمر يتعهّد بملاحقة مفتعلي الحرائق ضد مواقع يهودية في لندن

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد بتقديم منفّذي الحرائق التي استهدفت مواقع يهودية في لندن إلى العدالة، فيما قال الحاخام الأكبر في بريطانيا إن “حملة متواصلة من العنف والترهيب” ضدّ اليهود تتسارع.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلانديارد) إنها تحقّق في ما إن كانت سلسلة الحوادث التي وقعت في شمال غرب لندن، وآخرها مساء السبت، قد نُفذت على يد مجموعة مرتبطة بإيران.

وذكرت مجموعة “سايت إنتليجنس” أن جماعة مغمورة تطلق على نفسها “حركة أصحاب اليمين الإسلامية”، ولها صلات بإيران، أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الأخيرة.

وأعرب ستارمر في منشور على منصة إكس عن “صدمته” من هذه الحوادث، مضيفا “هذا سلوك مشين لن يُتسامح معه. الهجمات على مجتمعنا اليهودي هي هجمات على بريطانيا”. وتابع “لن نكلّ في ملاحقة الجناة”.

وتحقّق وحدات مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في عدة حوادث حرق متعمّد أو محاولات حرق استهدفت ممتلكات يهودية في العاصمة البريطانية خلال الشهر الماضي.

وفي أحدث الوقائع، تسبب حريق في أضرار طفيفة في كنيس “كنتُن يونايتد” في منطقة هارو مساء السبت، بحسب “صندوق أمن الجالية” (CST) الذي يقدّم إرشادات أمنية للجماعات اليهودية. كما استُهدف، على نحو مماثل، عقار كان يُستخدم من قبل مؤسسة “جويش فيوتشرز” الخيرية في منطقة هندون المجاورة مساء الجمعة.

وقال الحاخام الأكبر إيفرايم ميرفيس في منشور على إكس إن “حملة متواصلة من العنف والترهيب ضدّ الجماعة اليهودية في المملكة المتحدة آخذة في التوسّع”. وأضاف “نحمد الله أنّنا لم نفقد أيّ أرواح، لكن لا يمكننا ولا يجب علينا انتظار حدوث ذلك حتى ندرك مدى خطورة هذه اللحظة على مجتمعنا بأسره”.

بده/ملك/خلص

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية