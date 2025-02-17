ستارمر يجتمع مع ترامب “الأسبوع المقبل” (لندن)

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يجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث “مجموعة واسعة من القضايا”، بحسب ما أكد ناطق باسم الحكومة البريطانية الاثنين.

ويسعى ستارمر لتعزيز العلاقات مع ترامب عبر الموازنة بين إقامة علاقات جيدة مع الإدارة الأميركية الجديدة والاتحاد الأوروبي، علما بأن بريطانيا خرجت من التكتل قبل خمس سنوات.

يأمل أيضا أن تكون المملكة المتحدة جسرا بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن حرب أوكرانيا، مشددا على أنه يمكن لبريطانيا أن تؤدي “دورا فريدا” في المساعدة لضمان أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وذكر المتحدث بأن “رئيس الوزراء سيتوجّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل”.

وسيمثّل اللقاء أول محادثات مباشرة بين الزعيمين منذ بدأ ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت إن “رئيس الوزراء يتطلع إلى لقاء الرئيس ترامب قريبا لبحث الكيفية التي يمكننا من خلالها تعميق العلاقة الخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والأمن”.

ذكر ترامب أنه سيفرض رسوما على واردات الصلب والألومنيوم اعتبارا من آذار/مارس وأدخل تحوّلات مفاجئة في سياساته بشأن النزاعين في أوكرانيا وغزة.

يأتي تأكيد الزيارة في وقت يتوجّه ستارمر إلى باريس من أجل اجتماع تم ترتيبه على وجه السرعة للقادة الأوروبيين الاثنين بشأن التحوّلات في سياسة واشنطن في ما يتعلق بحرب أوكرانيا.

وهمّش ترامب كييف وداعميها الأوروبيين الأسبوع الماضي عندما اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث إنهاء النزاع، ما أثار قلقهم من إمكان استبعادهم من أي مفاوضات للسلام في أوكرانيا.

وأفاد ستارمر بأنه مستعد لنشر جنود بريطانيين في أوكرانيا في إطار أي جهود لحفظ السلام وشدد الاثنين على ضرورة أن يكون أي اتفاق للسلام “دائما وعادلا”.

التقى ستارمر مبعوث ترامب الخاص إلى المملكة المتحدة مارك بورنيت في لندن الأسبوع الماضي “عندما تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب وناقش زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة”، بحسب داونينغ ستريت.

وكانت تلك ثالث مرة على الأقل يتحدث فيها ستارمر وترامب هاتفيا منذ فاز الأخير في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترامب للصحافيين الجمعة “سنجري لقاء وديا. لدينا الكثير من الأمور الجيدة التي تجري”.

استقبل ترامب بالفعل عددا من قادة العالم في البيت الأبيض، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتجنّبت الحكومة البريطانية انتقاد خطوات ترامب سواء تلك المتعلقة بحرب أوكرانيا أو بغزة، وإن كانت لا تتفق مع السياسة البريطانية.

كذلك، تعرض ستارمر لهجمات شخصية من الملياردير إيلون ماسك، أبرز حليف لترامب.

اكس/لين/ب ق