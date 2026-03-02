The Swiss voice in the world since 1935
ستارمر يدافع عن قرار عدم المشاركة في الضربات الأمريكية بعد انتقادات ترامب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين إنه متمسّك بقراره عدم دعم الضربات المشتركة الأولى بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجه.

وأضاف ستارمر عقب انتقاد ترامب له بسبب “التأخر كثيرا” في السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد الجوية “عبر الرئيس ترامب عن اعتراضه على قرارنا بعدم المشاركة في الضربات الأولية… لكن من واجبي أن أقيّم ما يصبّ في مصلحة بريطانيا الوطنية. هذا ما فعلته، وأنا متمسّك بقراري”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

