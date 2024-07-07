ستارمر يدعو الأطراف على الحدود بين إسرائيل ولبنان الى التزام “الحذر”

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دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر الأحد جميع الاطراف الى التزام “الحذر” على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال متحدث باسم ستارمر إن رئيس الوزراء ابلغ نظيره الاسرائيلي أن الوضع على الحدود بشمال اسرائيل “يثير قلقا بالغا ومن الأهمية بمكان أن يتحرك جميع الاطراف بحذر”.

وتهدد الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الاول/اكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس باتخاذ بعد اقليمي، مع استمرار التبادل اليومي للقصف بين الدولة العبرية وحزب الله اللبناني، حليف حماس، على جانبي الحدود.

وكرر ستارمر موقف المملكة المتحدة حيال النزاع بين اسرائيل وحماس في غزة، مشددا على “الضرورة الواضحة والملحة للتوصل الى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن و(العمل على) زيادة فورية في حجم المساعدة الإنسانية” للقطاع المدمر.

واستؤنفت الجهود الدبلوماسية في الايام الاخيرة، وخصوصا مع إعلان اسرائيل انها سترسل الاسبوع المقبل وفدا لمواصلة المحادثات مع الوسطاء القطريين.

وأيد ستارمر وضع “شروط بعيدة المدى” بهدف بلوغ حل الدولتين، “وخصوصا عبر التأكد من امتلاك السلطة الفلسطينية الوسائل المالية للتحرك في شكل فعلي”.

وتعهد أيضا مواصلة التعاون مع اسرائيل ضد “التهديدات الخبيثة”.

كذلك، اجرى رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليبلغه مواقفه وأولوياته حيال الوضع في المنطقة، وخصوصا من أجل إنهاء “المعاناة والخسائر البشرية المدمرة في غزة”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة الأحد أن حصيلة قتلى الحرب بين إسرائيل والحركة التي تدخل شهرها العاشر، ارتفعت إلى 38153 على الأقل.

ونقل المتحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر تأكيده أن وجود دولة فلسطينية هو “حق راسخ للفلسطينيين”.

مهك/ب ق/نور