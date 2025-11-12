ستارمر يدعو بي بي سي إلى “تصحيح أخطائها” مع تهديد ترامب بمقاضاتها

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء “بي بي سي” إلى “إصلاح وضعها” بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمقاضاتها للحصول على تعويض بمليار دولار بسبب دمجها مقاطع من خطاب له بشكل مضلل.

وقال ستارمر في البرلمان إنه في حين أنه يدعم “بي بي سي قوية ومستقلة”، إلا أنه يعتقد أيضا أنها يجب أن “تلتزم بأعلى المعايير لتكون مسؤولة وتصحّح الأخطاء بسرعة”.

وأضاف ردا على دعوة لحثّ ترامب على التخلي عن تهديده القانوني، “عندما ترتكب أخطاء، فإن عليها إصلاح وضعها”.

هدّد محامو ترامب هيئة الإذاعة البريطانية بدعوى قضائية تطالبها بتعويض بمليار دولار الاثنين، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، في حين اعتذرت “بي بي سي” لأنها أعطت الانطباع بأن الرئيس حثّ على “عمل عنيف” قبل الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي عام 2021.

وفي وقت لاحق، سئل ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز تم تسجيلها الاثنين، عما إذا كان يعتزم مقاضاة “بي بي سي”.

وقال الرئيس الأميركي “أظن أن علي القيام بذلك، لم لا؟”.

وأضاف “أعتقد أنّ من واجبي فعل هذا لأنه لا يُمكن السماح للناس بارتكاب مثل هذه الأفعال”، دون أن يؤكد ما إذا كان قد بدأ رسميا إجراءات رفع دعوى تشهير. وتابع “لقد خدعوا الجمهور واعترفوا بذلك”.

وقال ترامب إن بريطانيا “من المفترض أنها واحدة من كبار حلفائنا … والحكومة لديها حصة” في هيئة الإذاعة البريطانية الممولة من المال العام.

– “القتال بشراسة” –

وتحاول حكومة حزب العمال بزعامة ستارمر الموازنة بين دعم استقلال هيئة البث وعدم اتخاذ موقف داعم لترامب.

واستقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية ورئيسة قسم الأخبار في الهيئة الأحد على خلفية الجدل.

وأعلنت “بي بي سي” أنها ستراجع رسالة فريق ترامب القانوني. وأصدر رئيس مجلس إدارتها سمير شاه اعتذارا علنيا الاثنين عن “خطأ في التقدير” وقع في عملية إخراج الشريط الوثائقي.

ووفق استطلاع رأي أجراه معهد يوغوف ونُشر الثلاثاء، يعتقد 57% من البريطانيين أن على “بي بي سي” تقديم اعتذار مباشر للرئيس الأميركي. وعارض ربع المستطلعين الاعتذار بهذا الشكل.

تأتي القضية في لحظة سياسية حساسة لهيئة الإذاعة البريطانية التي من المقرر أن تُعيد التفاوض على الميثاق الذي يُحدد قواعد حوكمتها. وينتهي العمل بميثاقها الحالي عام 2027.

اتُّهم ترامب برفع عدد من الدعاوى القضائية لقمع الانتقادات في وسائل الإعلام الأميركية منذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني/يناير.

بثّت “بي بي سي” الشريط الوثائقي الذي يتضمن خطاب ترامب المعدّل في العام الماضي.

وتتعلق الاتهامات بمقاطع تم تجميعها من أجزاء من خطاب الرئيس الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021، أوحت بأنه قال لمؤيديه إنه سيسير معهم إلى مبنى الكابيتول و”يقاتل بشراسة” رغم خسارته الانتخابات أمام الديموقراطي جو بايدن.

لكن في المقطع الأصلي غير المعدل يدعو الرئيس الحضور للسير معه “وسنهتف دعما لشجعاننا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب”. وقد وردت عبارة “القتال بشراسة” في موضع آخر من الخطاب.

