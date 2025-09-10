ستارمر يستضيف الرئيس الإسرائيلي لإجراء محادثات تتناول غزة والهجوم على قطر

من أندرو ماكاسكيل وويليام جيمس

لندن (رويترز) – وصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الأربعاء في اجتماع من المرجح أن يشوبه التوتر، مع اعتزام كل زعيم انتقاد سلوك بلد الآخر في الآونة الأخيرة.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من توسيع إسرائيل نطاق هجماتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشن غارة جوية استهدفت قتل قادتها السياسيين في قطر، أحد حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط، وهو هجوم استنكره ستارمر.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن ستارمر يعتزم أن يثير مع هرتسوج الغارة الجوية الإسرائيلية على قطر وكذلك الأزمة الإنسانية في غزة.

وتصافح الرجلان لفترة وجيزة دون ابتسامات على درج داونينج ستريت قبل أن يدخلا المبنى.

وأدت حرب غزة إلى توتر علاقات إسرائيل مع بريطانيا ودول أوروبية أخرى. فقد غضبت الحكومة الإسرائيلية من خطة بريطانيا- إلى جانب عدد من الدول الغربية الأخرى ومنها فرنسا وكندا- الاعتراف بدولة فلسطينية ومنع المسؤولين الإسرائيليين من حضور أكبر معرض تجاري دفاعي بها والذي يقام هذا الأسبوع.

ويتعرض ستارمر لضغوط من ساسة حزبه لاتخاذ نهج أكثر صرامة مع إسرائيل، لكنه قال أمام البرلمان يوم الأربعاء إن هناك حاجة للدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.

ودور هرتسوج كرئيس لإسرائيل شرفي إلى حد بعيد، لكنه أثار الغضب عندما قال إن جميع سكان غزة مسؤولون عن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وردا على سؤال يوم الأربعاء عن سبب لقائه مع هرتسوج، قال ستارمر “لن أتخلى عن الدبلوماسية، هذه سياسة غير ناضجة”.

وكان ويس ستريتينج، الذي يشغل منصب وزير الصحة في حكومة ستارمر، قال هذا الأسبوع إن طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة يقودها إلى “وضع منبوذ”.

* الدولة الفلسطينية

أفاد بيان صادر عن مكتب هرتسوج بأنه يعتزم في الاجتماع “الرفض القاطع للمواقف البريطانية في الآونة الأخيرة”، ومنها نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إن ذلك مكافأة لحماس.

أوضح البيان أن هرتسوج “سيعبر عن احتجاجه” أيضا على قرار بريطانيا في يونيو حزيران الماضي فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، واصفا هذا القرار بأنه “غير مقبول”.

واستقبل ستارمر أيضا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الاثنين، إذ اتفقا على أنه لن يكون هناك “أي دور على الإطلاق” لحركة حماس في الحكم في دولة فلسطينية مستقبلية.

وكانت بريطانيا وعدت بالاعتراف بدولة فلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر ما لم تستجب إسرائيل لأربعة شروط، منها إنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

