ستارمر يشكك في إمكانية تغيير القيادة الإيرانية “من السماء”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 2 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه لا يعتقد أن محاولة إزاحة القيادة الإيرانية عبر القصف الجوي دون غزو بري ستنجح، وهو أحد الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى عدم الانضمام إلى الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال ستارمر أمام البرلمان اليوم الاثنين “لا تؤمن هذه الحكومة بتغيير الأنظمة من السماء”، مؤكداً أن العمل العسكري يحتاج إلى أساس قانوني و”خطة مدروسة قابلة للتطبيق، وبهدف قابل للتحقيق”.

وأضاف “هذه هي المبادئ التي استندت إليها في قراري بعدم المشاركة في الضربات الهجومية الأمريكية والإسرائيلية”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

