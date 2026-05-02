ستارمر يعتبر أن حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين قد يكون مبررا أحيانا

afp_tickers

2دقائق

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت أن حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين قد يكون مبررا في بعض الحالات، لا سيما عند رفع شعارات تدعو إلى انتفاضة، وذلك في أعقاب طعن يهوديين في هجوم شهدته لندن الأربعاء.

وقال ستارمر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “لقد دخلنا مرحلة جديدة تماما” مع هذا الهجوم الذي صنفته الشرطة بأنه “إرهابي” وأسفر عن إصابة شخصين في حي غولدرز غرين الذي يضم جالية يهودية كبيرة في لندن.

وتلقى ستارمر صيحات استهجان الخميس خلال زيارة إلى مركز إسعاف يهودي، إذ اتهمه البعض بالتقصير في حماية أبناء الطائفة اليهودية في البلاد، واستنكروا تنظيم مسيرات داعمة للفلسطينيين في المدن البريطانية الكبرى.

بدأت هذه المظاهرات مع اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023، وقد شارك في بعضها عشرات الآلاف.

وقال ستارمر لـ”بي بي سي” إن “كثيرين من أبناء الطائفة اليهودية” قد اشتكوا من “تكرار” هذه المظاهرات.

وأعرب عن تأييده لفرض قيود أكثر صرامة على الشعارات، موضحا أن “هناك حالات” قد يكون فيها الحظر ضروريا.

وقال “أنا من أشدّ المدافعين عن حرية التعبير والاحتجاج السلمي. لكن عندما نسمع شعارات مثل “لنعولم الانتفاضة”، فهذا أمر “غير مقبول مطلقا” و”ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر حزما”.

وأشار إلى أن المناقشات جارية مع الشرطة بشأن هذا الموضوع “منذ فترة”، موضحا أنه يرغب في دراسة “الصلاحيات الإضافية” التي يمكن منحها للحكومة.

كلا/رك/جك