ستارمر يندد “بأشد العبارات” بالهجوم الإيراني على منشأة غاز قطرية
لندن 19 مارس آذار (رويترز) – ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس بالهجوم الإيراني الذي وقع خلال الليل على منشأة غاز قطرية، قائلا إن الحكومة تعمل من أجل التوصل إلى حل سريع للصراع في الشرق الأوسط.
وذكر ستارمر على مواقع التواصل الاجتماعي “أندد بأشد العبارات بالهجوم الإيراني الذي وقع الليلة الماضية على منشأة غاز قطرية”.
وأضاف “نعمل من أجل التوصل إلى حل سريع للأوضاع في الشرق الأوسط، بما يخدم مصلحة الشعب البريطاني، إذ إن لا شك في أن إنهاء الحرب هو أسرع طريقة لخفض تكاليف المعيشة”.
