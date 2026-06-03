ستارمر يندد بالعنف غداة صدامات مع الشرطة أثارها تقييد طالب يُحتضر

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شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء، على “عدم وجود مبرر” للعنف، بعد صدامات بين الشرطة ومحتجين عبّروا عن غضبهم لتقييد عناصر الأمن طالبا أبيض بينما كان يُحتضر اثر تعرّضه للطعن من قبل رجل من السيخ.

وقال ستارمر أمام النواب غداة توقيف شخصين خلال تظاهرة قادها اليمين المتشدد ليل الثلاثاء “هذا وقت العمل الجدّي لا إبداء الغضب”.

وأضاف “سنضمن أن يواجه كل من يثبت تورّطه في أعمال مخلة بالنظام أقصى ما ينص عليه القانون”.

أثار مقطع مصوّر يُظهر الطالب هنري نوفاك أثناء تقييده بالأصفاد من قبل عناصر الشرطة البريطانية بينما كان يُحتضر موجة غضب في بريطانيا.

وأصيب نوفاك بجروح أودت به بعدما تعرّض للطعن على يد سيخي يدعى فيكروم ديغوا اتُّهمه كذبا بإطلاق إساءات عنصرية ضدّه.

ويُسمع في التسجيل الذي التُقط بواسطة كاميرا مثبّتة على جسم أحد أفراد الشرطة، صوت هنري نوفاك وهو يقول للشرطة مرّات عدّة “لا يمكنني التنفّس” بعدما أصيب خلال الحادثة التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر.

وأظهر المقطع المصوّر الذي عُرض أثناء محاكمة ديغوا أن الشرطة صدّقت الاتهامات التي وجهها المدان للضحية وقيّد عناصرها نوفاك بالأصفاد بدلا من مساعدته رغم مناشداته وتأكيده أنه تعرّض للطعن.

ودان ستارمر الاثنين الحادثة “المروعة والصادمة”.

بده/لين/ب ق