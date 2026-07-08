ستة آلاف بحّار لا يزالون عالقين في الخليج (المنظمة البحرية الدولية)

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قدّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين في الخليج بنحو ستة آلاف، في بيان دانت فيه تَجَدُّد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغير في بيان إن “هذه الهجمات لا تؤدي سوى إلى تأجيج وضعية الخوف (…) والقلق النفسي التي يعانيها اصلا نحو ستة آلاف بحّار لا يزالون عالقين على متن سفن غير قادرة على مغادرة الخليج بأمان”. ونصح مختلف الجهات المعنية بتجنّب “مرور سفنهم عبر هذا المضيق”.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق الأربعاء بأن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران انتهت، وإن كان قد أبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من المحادثات، وذلك في أعقاب تجدد الضربات المتبادلة إثر هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز الحيوي.

ولا يزال هذا الممر الملاحي الاستراتيجي بؤرة توتر في الصراع الذي بدأ نهاية شباط/فبراير بشن ضربات أميركية-إسرائيلية واسعة النطاق ضد إيران.

وتصر طهران على السيطرة على الممر المائي، معلنة نيتها فرض رسوم عبور ومهددة بضرب السفن التي تحيد عن المسار الوحيد الذي تسمح بسلوكه.

وقد شن الجيش الإيراني هجمات على ثلاث سفن على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع الولايات المتحدة إلى شن ضربات واسعة ضد أهداف إيرانية الثلاثاء، تلتها هجمات انتقامية شنتها إيران على دول الخليج.

وقال دومينغيز “أدين الهجمات التي وقعت خلال اليومين الماضيين واستهدفت عددا من السفن العابرة لمضيق هرمز”، مضيفا أن “البحارة الأبرياء” يواجهون “خطرا جسيما”.

ودعا “كل الدول المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على خفض التصعيد من دون تأخير، وتسهيل المغادرة الآمنة للسفن التي لا تزال عالقة في الخليج منذ بدء الأزمة”.

وشدد على ضرورة “أن تظل سلامة البحارة أولويتنا القصوى”.

لول/ب ح – جك/رك