ستة قتلى إثر انهيار مبنى متهالك جراء الأمطار الغزيرة في بومباي

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لقي ستة أشخاص بينهم خمسة أطفال حتفهم إثر انهيار مبنى في بومباي بغرب الهند، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين، تزامنا مع هطول أمطار موسمية غزيرة على العاصمة المالية أدت إلى غمر الطرق وإغلاق المدارس.

وذكر رئيس بلدية بومباي ريتو تاودي في بيان أن مبنى سكنيا متهالكا انهار الأحد في شرق المدينة الواسعة، ما أدى إلى احتجاز السكان تحت الأنقاض.

وأضاف في بيان “لقي ستة أشخاص، خمسة أطفال وامرأة، حتفهم في هذا الحادث، بينما أُصيب شخص آخر ونُقل إلى المستشفى”.

جاءت هذه الوفيات في وقت أدت الأمطار الغزيرة إلى شلل في أجزاء من المدينة، حيث سجلت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أكثر من 200 مليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة.

يعتمد مئات الملايين من الأشخاص في الهند على الرياح الموسمية السنوية للاستفادة من الأمطار الحيوية التي تدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

غير أن التغيّر المناخي يبدّل أنماط الطقس ويزيد من درجات الحرارة في الدولة الأكثر سكانا في العالم، كما أثارت ظاهرة “ال نينيو” المناخية هذا العام تحذيرات من انخفاض معدلات هطول الأمطار.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأحمر لمدينة بومباي الاثنين، متوقعة استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح قوية.

ونظرا لغمر الطرق بالمياه، أعلنت سلطات بومباي الاثنين عطلة لجميع المدارس والجامعات.

ودعا رئيس بلدية المدينة السكان إلى ملازمة منازلهم إن أمكن، محذرا من خطر سقوط الأشجار والأغصان بسبب الرياح القوية.

وتأتي هذه الأمطار الغزيرة في بومباي بعد أسابيع من الحر الشديد، حيث فرضت السلطات قيودا على استخدام المياه الشهر الماضي وقطعت الإمدادات عن حمامات السباحة ومواقع البناء.

وتواجه المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة، مخاوف بشأن الضغط الممارس على الموارد المائية نتيجة التوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات، إذ قد تؤدي متطلبات التبريد الضخمة لهذه المراكز إلى تفاقم أزمة الإمدادات المائية.

ازم/جك/ح س