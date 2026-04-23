ستة قتلى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

قُتل ستة أشخاص على الأقل في روسيا وأوكرانيا بضربات متبادلة ليل الأربعاء الخميس، حسبما أعلن مسؤولون من البلدين.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبروبيتروفسك بوسط أوكرانيا إن هجمات روسية على مناطق سكنية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة على الأقل بينهم فتاتان تبلغان 9 و14 عاما.

ونشرت فرق الإنقاذ مقطعا مصورا يُظهر عناصر إطفاء يكافحون حريقا اندلع في مبنى سكني شاهق دُمّرت فيه طبقات عدة وتضررت واجهته بشدة.

وتقع مدينة دنيبرو على مسافة أكثر من 100 كيلومتر من خط المواجهة الذي يمتد عبر شرق أوكرانيا وجنوبها.

وفي منطقة جيتومير غرب العاصمة الأوكرانية، قُتلت امرأة بضربة بمسيرة روسية طالت بنية تحتية للنقل المدني، وفقا لما ذكرته الإدارة المحلية.

أما في الجانب الروسي، فاُعلِن عن “مقتل شخص واحد” في نوفوكويبيبشيفسك، على ما أفاد فياتشيسلاف فيدوريشتشيف، حاكم منطقة سمارا حيث سقط “حطام طائرات مسيّرة عسكرية أوكرانية على سطح مجمّع سكني”.

وأسفرت ضربة أوكرانية عن مقتل شخص في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية.

وأعلن جيشا البلدين إسقاط أكثر من مئة طائرة مسيرة أُطلقت خلال الليل.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ شباط/فبراير 2022، بمقتل مئات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين، ما يجعله النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقفت المفاوضات بين كييف وموسكو التي عقدت بوساطة أميركية، منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

