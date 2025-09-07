ستة قتلى بينهم ضابطان في نزاع عشائري في بغداد (حصيلة جديدة)

قُتل ستة أشخاص بينهم أربعة عناصر أمن في نزاع عشائري في بغداد، على ما قالت وزارة الداخلية العراقية الأحد.

ولم تحدد السلطات سبب النزاع، لكن مسؤولا أمنيا قال لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن عشيرتَين تشاجرتا على خلفية زيادة تعرفة مولد كهرباء.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان “استشهاد أربعة من أبطال الشرطة الاتحادية هم ضابطان ومنتسبان” بالإضافة إلى “إصابة تسعة” عناصر آخرين خلال فضّ نزاع عشائري مساء السبت في منطقة السعادة شرق العاصمة العراقية.

وفي حصيلة سابقة، تحدثت وزارة الداخلية عن مقتل ضابطَين وإصابة خمسة عناصر أمن آخرين “بجروح متفاوتة”.

وارتفعت الحصيلة بعدما توفي عنصران أمنيان متأثرَين بجروحهما، حسبما قال المسؤول الأمني لفرانس برس.

وردّ عناصر الأمن على “هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع”، في عملية أسفرت عن “مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين”، بحسب الداخلية.

وأفاد مسؤول أمني ثان وكالة فرانس برس بأنه تم توقيف 14 شخصا على خلفية هذه العملية.

وأكّدت الوزارة أن “الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة”.

وشهد العراق الذي يعد نحو 46 مليون نسمة، على مدى عقود حروبا وعنفا طائفيا ومعارك بينها الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد بين 2014 و2017.

وخلّفت هذه النزاعات مئات الآلاف من القتلى. وانتشرت على مدى سنين أسلحة خفيفة وثقيلة في البلد الذي يشهد اليوم استقرارا نسبيا لكن لا تزال تكثر فيه الصراعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية.

