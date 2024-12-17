ستة قتلى على الاقل وخسائر فادحة بعد الزلزال العنيف قبالة فانواتو

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ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة جزيرة فانواتو الثلاثاء، ما تسبّب بسقوط ستة قتلى على الأقل بحسب الأمم المتحدة وألحق أضرارا جسيمة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ والمعرّض لكوارث طبيعية.

وحدد مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,47 بالتوقيت المحلي (01,47 بتوقيت غرينتش) على عمق 43 كيلومترا في البحر على بعد ثلاثين كيلومترا غرب عاصمة هذه الدولة الجزيرة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

ووقعت هزة ارتدادية بقوة 5,5 درجات بعد بضع دقائق تلتها سلسلة هزات أقل قوة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بمقتل ستة أشخاص على الأقل وقدر أن 116 ألف شخص قد يتأثرون بتبعات الزلزال.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس، إنّه رأى جثثا في مبانٍ في العاصمة بورت فيلا، فيما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا جسيمة في مبان عدة.

وقال مايكل تومسون وهو من سكّان بورت فيلا لوكالة فرانس برس، إنّه رأى جثثا في العاصمة. وأضاف أنّ الزلزال أدّى إلى انهيار جسور وتسبّب بانزلاقات تربة.

وقال “كان هناك أشخاص في المباني في وسط المدينة، وكانت هناك جثث عندما مررنا بجانبها”.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بابوا غينيا الجديدة في بيان على منصة إكس، أنّ سفارة الولايات المتحدة في بورت فيلا “تعرّضت لأضرار جسيمة وأُغلقت حتى إشعار آخر”. وبحسب صور نشرها تومسون على الإنترنت، ألحق الزلزال أضرارا في هذا المبنى الذي يضم أيضا السفارة الفرنسية والبعثة الدبلوماسية النيوزيلندية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن فرنسا تقف “إلى جانب سلطات فانواتو” ومستعدة “للمساهمة في عمليات الإغاثة” إذا طلب منها ذلك.

وقال وزير الخارجية الأسترالي في بيان على موقع اكس “نراقب الوضع في فانواتو عن كثب في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع بعد ظهر اليوم ونحن على استعداد لتقديم الدعم (…) متى تم تقييم حجم الأضرار”.

ووفق الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أدى الزلزال إلى سقوط عمود خرساني وتشقّق جدار وتهشم النوافذ في المبنى.

– رفع التحذير من تسونامي –

وقال تومسون إنّ الطابق الأرضي “لم يعد موجودا. بات مسطّحا بالكامل. ولا تزال الطوابق الثلاثة العلوية قائمة” ولكن ارتفاعها انخفض.

وأوضح تومسون الذي تواصلت معه وكالة فرانس برس عبر الأقمار الاصطناعية أنّ “خطوط الهاتف مقطوعة”.

ودفع الزلزال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إلى إصدار تنبيه من احتمال وقوع تسونامي، رفع بعد ذلك، إذ كان يُخشى من أمواج يصل ارتفاعها إلى متر على طول بعض سواحل فانواتو، وفق نشرة أصدرها المركز.

الزلازل شائعة في فانواتو الأرخبيل المنخفض الذي يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة ويقع على حزام النار الزلزالي في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتُصنّف فانواتو من بين أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات وتسونامي، وفقا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.

– إلغاء الرحلات الجوية أو تحويلها –

وفقا لموقع التتبع الإلكتروني فلايت رادار، توقفت الرحلات الجوية عن الهبوط في بورت فيلا بعد الزلزال.

وألغت شركات الطيران الأسترالية في المحيط الهادئ مثل كوانتاس وجيت ستار وفيرجن إيرويز وخطوط فيجي الجوية رحلاتها أو حولتها إلى فانواتو.

دجو/ناش-ليل/غ ر