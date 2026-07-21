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ستة قتلى في الجزائر منذ بدء موجة الحرائق

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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الثلاثاء تسجيل ست وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر، وأوعزت بإجراء تقييم للأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.

وأفادت الوزارة في بيان “على إثر الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الأيام الأخيرة، تم تسجيل ست وفيات”.

وأضافت أنه “تم إسداء تعليمات إى السيدات والسادة الولاة لمباشرة عملية إحصاء وجرد شاملة لكل الخسائر التي تم تسجيلها قصد تكفل السلطات العمومية بتعويض المتضررين من حرائق الغابات”.

كما أكدت الوزارة أن “الوسائل المادية والبشرية (…) والدعم الجوي من طائرات ومروحيات” ما زالت في حالة تعبئة لمكافحة الحرائق التي لا تزال مشتعلة في مناطق عدة من البلاد.

وتشهد مناطق عدة في الجزائر حرارة شديدة منذ أيام، خصوصا في شمال البلاد.

وفي السنوات الأخيرة، تسببت حرائق هائلة في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل.

عبه/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية