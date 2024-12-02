ستة قتلى في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين في شمال دارفور (ناشطون)

afp_tickers

3دقائق

قتل ستة أشخاص على الأقل في قصف نفذته قوات الدعم السريع طال مخيما للنازحين في شمال دارفور بغرب السودان، وفق ما أفاد ناشطون الإثنين.

وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية، أن مخيم زمزم الواقع جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تعرض لقصف عنيف بالصواريخ والمدفعية صباح الأحد.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين أن فرقها استقبلت ثمانية جرحى في اليوم السابق، بينهم نساء وأطفال في الرابعة من العمر يعانون “إصابات خطرة مثل صدمات في الصدر وكسور”.

وأضافت أن أربعة مرضى أصيبوا بجروح خطرة نُقلوا إلى منشأة أخرى صباح الاثنين، قبيل عمليات قصف جديدة طالت مناطق قريبة من أحد الأسواق والمستشفى الميداني التابع للمنظمة في المخيم.

كما أخلي مستشفى أطباء بلا حدود ونقل آخر ثلاثة مرضى في العناية المشددة.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود على منصة “إكس” أن “الوضع أكثر من فوضوي: فالمرضى والطاقم الطبي يغادرون المخيم ويحاولون الفرار لإنقاذ حياتهم”.

ويشهد السودان منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وفرار أكثر من 11 مليون شخص، انتقل بعضهم الى دول مجاورة مثل مصر وتشاد.

وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في ختام زيارة الى السودان وتشاد، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتعامل مع تداعيات الأزمة المتواصلة في السودان.

وقال فليتشر في بيان الأحد “أتحدث من دارفور في نهاية مهمة… كانت مهمة صعبة للغاية لأن الوضع صعب. إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم”.

أضاف “في نهاية المطاف، بدون سلام، لن يتمكنوا (الفارّون داخل السودان والى دول الجوار) من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ومنح أطفالهم وأحفادهم الحياة التي يستحقونها”، مؤكدا أنه يتوجب على العالم “بذل المزيد من الجهد لدعمهم”.

ونبه إلى ضرورة إيصال “سيل من الدعم” نظرا لوجود نحو 25 مليون شخص، أي زهاء نصف عدد سكان السودان، في حاجة إلى مساعدة، مضيفا “هذه الأرقام مذهلة، ولا يمكننا أن ندير ظهورنا”.

معف/كام-ريم/ود