ستّة قتلى بغارات اسرائيلية على جنوب لبنان (وزارة الصحة)

قتل ستّة أشخاص في غارات اسرائيلية على جنوب لبنان السبت، وفق وزارة الصحة، بينما قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف عناصر في حزب الله، وذلك رغم سريان وقف لإطلاق نار بين الطرفين.

وأوردت الوزارة في بيان أول أن “غارتي العدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين”.

وأضافت في بيان ثان أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ قضاء بنت جبيل أدت إلى شهيدين و17 جريحا”.

ويرفع ذلك الى 12 عدد الذين قتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من جنوب لبنان منذ الجمعة.

من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله “كانوا يستقلون مركبة تندر (بيك أب) محمّلة بوسائل قتالية”، وعنصر آخر “كان يستقل دراجة نارية في جنوب لبنان”.

ويأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تمديدا مدته ثلاثة أسابيع، لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 نيسان/أبريل، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري لبنان واسرائيل.

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وشنّت إسرائيل حملة من القصف الجوي الواسع على لبنان، واجتاحت قواته مناطق في جنوبه، وأبقت قواتها فيها بعد سريان الهدنة في 17 نيسان/أبريل.

وقتل 2496 شخصا وأصيب أكثر من 7700 في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة السبت.

– قصف وتفجير –

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية السبت عن قصف مدفعي على مناطق حدودية منها بلدة الخيام التي فالت إنها تشهد منذ أيام “عملية تفجير ممنهجة” بنفذها الجيش الاسرائيلي.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس السبت، تصاعد دخان كثيف غطى مساحة واسعة من البلدة عقب تفجير منازل.

ومنذ سريان الهدنة، واصلت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي في جنوب لبنان حيث أعلنت إقامة “خط أصفر” يفصل بين مناطق انتشار قواتها والمناطق الأخرى. وهي تقوم منذ ذلك الحين بعمليات نسف واسعة النطاق في العديد من البلدات.

من جهته، يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

وأعلن الحزب في بيان السبت عن استهداف آلية للجيش الاسرائيلي “في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة.

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي إنه اعترض السبت “هدفا جويا مشبوها اُطلق من اتجاه لبنان نحو أراضي البلاد”، معتبرا ذلك “خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار” من قبل حزب الله.

وفي بيان ثان، قال الجيش إن الحزب أطلق “مسيّرات مفخخة باتجاه” قواته المنتشرة في جنوب لبنان، مشيرا الى أن الأخيرة عثرت “على مخزون من الصواريخ المضادة للدروع داخل مستودع وسائل قتالية” تابعة لحزب الله.

وأصدر الجيش الاسرائيلي السبت تحذيرا جديدا للسكان بعدم العودة إلى عشرات القرى الواقعة ضمن “الخط الأصفر” الممتد بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية مع سوريا شرقا.

وأعلن أنه هاجم ليلا “منصات إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله” في ثلاث مناطق في جنوب لبنان.

