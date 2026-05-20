سجن الحارس السابق لمنتخب إيران بسبب منشور ضد خامنئي (زوجته)

أوقفت السلطات الإيرانية حارس المنتخب الوطني السابق لكرة القدم محمد رشيد مظاهري بسبب نشره في وقت سابق من هذا العام منشورا شديد الانتقاد للمرشد الأعلى آنذاك علي خامنئي، وفق ما أفادت زوجته تقارير.

وأكدت وكالة “ميزان” الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن محمد رشيد مظاهري قيد الاعتقال، لكنها قالت إنه أوقف بعد محاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وخاض مظاهري عددا محدودا من المباريات الدولية مع منتخب بلاده، وكان ضمن تشكيلة كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه أمضى معظم مسيرته الدولية في ظل الحارس الأول بلا منازع علي رضا بيرانفاند.

ونشر مظاهري الذي دافع أيضا عن مرمى أندية محلية كبرى، منشورا على إنستغرام حُذِف الآن وصف فيه المرشد الأعلى بأنه “مجرد فصل مظلم وعابر” في تاريخ إيران.

وجاء منشوره بعد الاحتجاجات المحلية في كانون الثاني/يناير وقبل اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وقُتل علي خامنئي في غارة جوية أميركية-إسرائيلية في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط/فبراير.

وذكر موقع “إيران واير” الإخباري الناطق بالفارسية، ومقره خارج إيران، أن السلطات داهمت منزل مظاهري في 25 شباط/فبراير.

وكتبت زوجته مريم عبد اللهي على إنستغرام الثلاثاء أن زوجها محتجز الآن “في سجن انفرادي قاس جدا” في أورمية بشمال غرب إيران.

وقالت “كان رشيد يدافع دائما عما يعتقد أنه صواب، وهو يدفع الآن ثمن تلك الشجاعة سجنا في الحبس الانفرادي”.

غير أن “ميزان” قالت في تقرير نُشر الأربعاء إنه محتجز في “عنبر عام بالسجن”، من دون تحديد المكان.

وأضافت أنه أوقف “بعد محاولته مغادرة البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود الغربية لإيران، من خلال تغيير مظهره ورشوة عناصر من حرس الحدود”.

وتخضع الساحة الكروية في إيران لأعلى درجات التدقيق، في وقت يستعد فيه المنتخب الإيراني للرجال لخوض نهائيات كأس العالم حيث يلعب في دور المجموعات على الأراضي الأميركية.

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق هذا الشهر مصادرة أصول مرتبطة بقائد المنتخب الوطني السابق علي كريمي الذي يعيش الآن في المنفى ويُعد من أشد منتقدي الجمهورية الإسلامية.

كما أوقف لاعب المنتخب السابق فوريا غفوري خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2022، أثناء كأس العالم الأخيرة في قطر.

وأوقف غفوري، وهو من الأقلية الكردية في إيران، نتيجة تنديده بقمع المتظاهرين.

