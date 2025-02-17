سجين فلسطيني محرر: تعرضت للتعذيب وشريكي في الغرفة مات بسبب سوء المعاملة

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خان يونس (غزة) (رويترز) – قال المسعف الفلسطيني طارق ربيع صافي، الذي أُطلق سراحه من سجن إسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنه لم يكن يحصل على طعام كاف وتعرض لسوء المعاملة خلال ما يقرب من سنة في الأسر.

وأُفرج عن صافي، وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 39 عاما، مع 368 سجينا فلسطينيا آخرين يوم السبت، بعد أن أطلقت حماس سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين من غزة.

واشتكى الفلسطينيون من المعاملة القاسية على أيدي سجّانيهم كما اشتكى الرهائن الإسرائيليون من سوء المعاملة على أيدي خاطفيهم.

وقال صافي، الذي بدا نحيلا، “تم اعتقالي من مدينة حمد (قرب خان يونس جنوب غزة) في تاريخ 3/3 ضمن المعتقلين اللي اعتقلوهم من مدينة حمد. تم احتجازي من مقبل الجيش الإسرائيلي في مردوانات غلاف غزة الي هو (سجن) سدي تيمان، مكثت فيها أربع شهور من التعذيب والتنكيل يف أجسادنا والجوع، وتعرضنا كمان أيضا للتعذيب من قبل الكلاب الضالة، كلاب الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف “لا طعام، لا شراب زي الخلق، ولا علاج. يعني كُسرت يدي ولم يعالجوني ولم يعرضوني على الطبيب. واستُشهد معي الشاب مصعب هنيه رحمه الله في نفس الغرفة. وكان هذا الشاب يعني صنديد ولكن قلة الطعام وقلة الشراب وكثرة التعذيب، استُشهد أمام أعيننا”.

ورفض الجيش الإسرائيلي هذه الرواية في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات من رويترز، قائلا إن المعتقلين يحصلون على الطعام والشراب بانتظام وعلى الرعاية الطبية ويتم نقلهم، إذا لزم الأمر، إلى منشأة طبية ذات قدرات متقدمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بحوادث وفاة معتقلين، لكنه لا يستطيع التعليق لأن التحقيقات ما زالت جارية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، الذي يوثق الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين، إن إسرائيل تنفذ “جرائم منهجية وهجمات انتقامية” ضد السجناء، وأحدثها في سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن الجمعية وثّقت شهادات مروعة، بما في ذلك الضرب المبرح وتقييد السجناء لأيام وأسابيع دون طعام أو ماء.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة هذه التقارير من مصادر مستقلة.

وقالت منظمة العفو الدولية العام الماضي إن مقابلات أجرتها مع 27 معتقلا أُفرج عنهم احتوت على روايات تتسق مع بعضها البعض عن

التعرض للتعذيب في مناسبة واحدة على الأقل أثناء اعتقالهم.