سحب كميات من الروبيان في الولايات المتحدة بسبب تلوث إشعاعي محتمل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت السلطات الأميركية سحب كميات من الروبيان بيعت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب احتمال إصابتها بمواد مشعة.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه FDA) على موقعها الإلكتروني أن هذه القشريات التي استوردتها شركة إندونيسية بيعت في 13 ولاية أميركية من أصل 50 من جانب سلسلة متاجر “وول مارت” العملاقة للتجزئة.

ويأتي هذا السحب بعدما اكتشفت سلطات الجمارك وجود السيزيوم-137، وهو نظير مشع معروف بأنه مصدر للإشعاع، في شحنة روبيان مجمد من هذه الشركة المسماة “بي تي. باهاري ماكمور سيجاتي” PT. Bahari Makmur Sejati.

مع ذلك، أفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن مستوى السيزيوم-137 الذي تم قياسه كان ضئيلا، مؤكدةً أن “المنتج لا يشكل خطرا جسيما على المستهلكين”.

وأضافت أنه بالنسبة لكميات الروبيان الموجودة حاليا في المتاجر الأميركية، فلم يتأكد تلوثها بالسيزيوم-137 بعد.

مع ذلك، يبدو أن هذه المنتجات قد حُضّرت أو خُزّنت “في ظروف غير صحية”، وأن التعرض المطول لهذا الإشعاع، حتى لو كان ضئيلا، يرتبط “بزيادة خطر الإصابة بالسرطان”، وفق “اف دي ايه”.

ولهذه الأسباب، طلبت السلطات الأميركية من “وول مارت” تنظيم حملة سحب لهذه المنتجات، ومن أي شخص لديه كميات روبيان من الشركة المذكورة الامتناع عن تناولها.

شا/جك/غ ر

قراءة معمّقة

