The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سحب وثائقي عن ميلانيا ترامب من الصالات في جنوب إفريقيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قرّرت كبرى صالات السينما في جنوب إفريقيا سحب فيلم وثائقي يتناول السيدة الأولى للولايات المتحدّة ميلانيا ترامب قبيل عرضه لاعتبارات تتعلق بـ”المناخ الحالي”،وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال موقع “نيوز24” المحلي الأربعاء إن شركة “فيلم فينيتي” الموزعة للفيلم في جنوب إفريقيا، قامت بسحبه بشكل مفاجئ من العرض. 

وعشية عرضه الأوّل عالميا الخميس، لم يكن الوثائقي موجودا على الموقعين الالكترونيين التابعين لسينما “نو ميترو” و”ستار كينيكور”، وهما أكبر شبكتين مشغّلتين لصالات السينما في البلاد. 

وأعلن مدير التسويق للشركة الموزعة ثوباشان غوفينداراجولو لموقع “نيوز24” أنه “نظرا للمناخ الحالي، فإن الفيلم لن يعرض في الصالات” في جنوب إفريقيا، بدون أن يوضح المزيد عن الأسباب. 

ولم تتمكّن فرانس برس في الوقت الحالي من التواصل مع ممثّل عن الشركة للحصول على توضيحات. 

يأتي ذلك في ظل توتر في العلاقات بين الحكومة في جنوب إفريقيا وإدارة الرئيس دونالد ترامب الذي انتقد مواقف بريتوريا حول العديد من القضايا السياسية الداخلية والدولية. 

وانتقدت الإدارة الأميركية ما اعتبرت أنه “اضطهاد” للجنوب إفريقيين البيض المتحدّرين من المستوطنين الأوروبيين الأوائل الذين جاؤوا إلى البلاد، كما استنكرت تقارب بريتوريا مع موسكو والشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية واتهمت فيها اسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزّة. 

بر/لو/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية