سرايا القدس: سنسلم جثة رهينة مساء يوم الجمعة

القاهرة (رويترز) – قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في غزة إنها ستسلم جثة رهينة مساء يوم الجمعة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح نحو ما يقرب من ألفي سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل.

ووعدت حماس بتسليم رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 مسلحا. وحتى الآن، سلمت الحركة رفات 22 رهينة مقابل 285 جثة لفلسطينيين.

وقالت حماس إنها تمكنت من العثور على الجثة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسيجري تسليمها الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).

وتقول إسرائيل إن مسلحين بقيادة حماس اقتادوا 251 رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص آخرين واعقبه اندلاع حرب غزة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة أن الحرب الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 69 ألف فلسطيني، من بينهم 241 قتلوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب و إيناس العشري – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)