سرقة ذهب تفوق قيمته 700 ألف دولار من متحف في باريس

اقتحم لصوص متحف التاريخ الطبيعي في باريس وسرقوا عينات ذهبية بقيمة 600 ألف يورو (710 آلاف دولار)، في أحدث حلقة من سلسلة سرقات مقلقة تستهدف مؤسسات ثقافية، بpسب المتحف.

يشتهر المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي الواقع في الدائرة الخامسة الراقية بالعاصمة الفرنسية، بهياكله العظمية للديناصورات وعينات الحيوانات المحنطة، ويضم أيضا معرضا للجيولوجيا والمعادن.

رُصدت عملية اقتحام صباح الثلاثاء، إذ أفادت تقارير أن اللصوص استخدموا جلاخة وموقد لحام لاقتحام المتحف الواقع على ضفة نهر السين والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الباريسيين والسياح.

وقال المكتب الصحافي للمتحف لوكالة فرانس برس في وقت متأخر الثلاثاء إن “السرقة طالت عينات من الذهب المحلي من المجموعات الوطنية التي يحتفظ بها المتحف”.

وأضاف “مع أن قيمة العينات المسروقة تُقدر بحوالn 600 ألف يورو بناء على سعر الذهب الخام، إلا أنها تحمل قيمة تراثية لا تُقدر بثمن”.

وأوضح مصدر في الشرطة لم يُكشف عن هويته لصحيفة “لو باريزيان” أن أنظمة الإنذار والمراقبة في المتحف تعطلت بسبب هجوم إلكتروني في تموز/يوليو، ويبدو أن اللصوص كانوا على دراية بهذه الثغرة.

وأضاف المتحف “يأتي هذا الحادث في وقت حرج للمؤسسات الثقافية والمتاحف خصوصا. فقد تعرضت الكثير من المجموعات العامة للسرقة في الأشهر الأخيرة”.

ولم يقدّم المتحف تفاصيل السرقات الأخرى، لكن من المعروف أن متحف أدريان دوبوش الوطني في ليموج بوسط فرنسا تعرض لاقتحام في وقت سابق من هذا الشهر.

فقد سرق لصوص طبقين ومزهرية من الخزف الصيني تُصنف ضمن الكنوز الوطنية، وقدرت قيمة المسروفات بحوالى 6,5 ملايين يورو.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حطم أربعة رجال يحملون فؤوسا وعصي بيسبول خزائن العرض في وضح النهار في متحف كونياك جاي في باريس، وسرقوا أعمالا فنية تعود إلى القرن الثامن عشر.

في اليوم التالي، سُرقت مجوهرات تُقدر قيمتها بملايين اليورو خلال عملية سطو مسلح على متحف في منطقة سون إيه لوار بوسط فرنسا.

