سريلانكا تخصّص 1,6 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار بعد الإعصار

أعلنت الحكومة السريلانكية الخميس تخصيص 1,6 مليار دولار في العام 2026 لتمويل إعادة إعمار الجزيرة، في أعقاب الإعصار المدمر “ديتواه” الذي أودى بحياة أكثر من 640 شخصا.

وطالت آثار الإعصار الذي ضرب البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2,3 مليون شخص، أي ما يزيد عن 10% من السكان. وقد تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية المصاحبة له بدمار واسع في مختلف أنحاء سريلانكا.

ودعت الحكومة البرلمان إلى عقد جلسة الخميس، منهية هدنة استمرت شهرا، لمناقشة ما وصفه الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي بأنه الكارثة الطبيعية الأكثر تعقيدا التي ضربت الجزيرة.

وقال ديساناياكي أمام البرلمان “علينا تخصيص 500 مليار روبية سريلانكية إضافية (1,6 مليار دولار) للإغاثة وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى ميزانية الإنفاق العام لسنة 2026”.

أعرب ديساناياكي أيضا عن رغبته في تقديم مساعدات نقدية للسكان الذين خسروا مصادر رزقهم.

ومن المتوقع أن تُقرّ الجمعية الوطنية هذه الميزانية الجمعة.

وأشار ديساناياكي إلى أن الحكومة لا تعتزم رفع سقف الدين العام لتغطية هذه النفقات المتعلقة بالإعصار.

وسبق أن أشار إلى اعتماده الكبير على المساعدات الخارجية. وقد أعلنت وزارة المال الأربعاء عن عقد مؤتمر دولي للمانحين في أوائل كانون الثاني/يناير.

وسبق أن طلبت الحكومة 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عبر صندوق إغاثة طارئ.

كما حصلت على موافقة البنك الدولي لإعادة تخصيص 120 مليون دولار من المساعدات الممنوحة سابقا لمساعدة البلاد على التعافي من الكارثة.

