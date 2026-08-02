سريلانكا تستدعي مئات الجنود وقوات النخبة لاحتواء أعمال شغب في سجن

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استدعت سريلانكا مئات الجنود وعناصر من قوات النخبة الأحد لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل أحد السجون المكتظة قرب العاصمة كولومبو، وأسفرت عن مقتل سجين وإصابة ستة آخرين، وفق ما أعلنته الشرطة.

وقال نائب المفتش العام للشرطة سانجيفا ميداواتي إن الوضع بات تحت السيطرة بعدما أقدم نزلاء سجن ماهارا على تدمير عدة مبان داخل المنشأة السبت، مضيفا “حصلنا على تعزيزات من القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة لفرض النظام وإعادة السجناء إلى زنازينهم”.

وأوضح أن السجناء دمّروا بالكامل المطبخ والمستشفى ومبنى حديثا لإعادة التأهيل ومرافق التدريب المهني.

وشهد السجن نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أعمال شغب قُتل على إثرها 11 سجينا بالرصاص وأصيب نحو 120 آخرين، فيما جاءت الاضطرابات الأخيرة بعد أقل من شهر على أعمال شغب مماثلة وقعت في أحد سجون المنطقة، وأسفرت عن مقتل 10 حراس و21 سجينا.

ويضمّ سجن ماهارا نحو 4100 نزيل، أي ما يعادل أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية. ويُشكّل الموقوفون احتياطيا في انتظار المحاكمة أكثر من ثلاثة أرباع نزلاء السجون في سريلانكا، فيما يرتبط معظمهم بقضايا مخدرات.

اج/ملك/ح س